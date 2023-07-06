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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:27
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'taki bir iş yerinde kaçak tütün ve tütün ürünü imal edildiği ihbarını aldı.

        Polis, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 168 kilogram kaçak tütün, nargile tütünü yapımında kullanılan 200 litre gliserin, 450 paket sigara, satışa hazırlanmış 65 paket nargile tütünü ile karıştırma kazanı, terazi ve ambalaj malzemesi ele geçirdi.

        Beyşehir'de ise polis, Evsat Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarını üzerine harekete geçti.

        Eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ile bir miktar eroin ve metamfetamin bulundu.

        İki operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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