64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri farklı etkinliklerle devam ediyor.
Her akşam farklı programların yapıldığı Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda son olarak Moğolistan Akrobasi ekibinin gösterisi yer aldı.
Meydanı dolduran Akşehirlilere ip, çember ve lobutlarla gösteri sunan ekip, yaptıkları tehlikeli hareketlerle izleyenlerden bol alkış aldı.
Etkinlik, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin sergilediği oyunlarla sona erdi.