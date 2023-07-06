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        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:17
        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

        KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Şenlik Kapsamında ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından Türkçe'ye çevrilen "Salaklar Sofrası" adlı tiyatro oyunu, Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Tiyatroyu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Çetin Altay, bazı kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

        2 perdelik komedi türü oyunda lüks bir yaşam süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının en büyük eğlencesi çevrelerindeki ilginç ve saf insanları keşfederek onlarla bir akşam yemeği boyunca dalga geçmelerini konu ediyor.

        Oyunun sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya oyunculara teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

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