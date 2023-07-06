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        Hasta yakınının yaşamdan kopardığı Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde anıldı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:52
        Hasta yakınının yaşamdan kopardığı Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde anıldı

        KONYA (AA) - Konya'da geçen yıl görev yaptığı hastanede bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için ölüm yıl dönümünde Konya Şehir Hastanesi'ndeki odasında anma töreni düzenlendi.

        Karakaya'nın mesai arkadaşları, Konya Şehir Hastanesi'ndeki odasının önünde bir araya gelerek, odasına çiçek bıraktı.

        Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, burada yaptığı konuşmada, üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen olayın acısının hala yüreklerinde sıcak olduğunu söyledi.

        Karakaya'nın odasını onun anısına, çalıştığı günkü haliyle koruduklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Kendisini rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum, mekanı cennet olsun. Sağlık çalışanları gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını dindirmek, hayatlarını kurtarmak için çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ekrem kardeşimiz de birçok canın kurtulmasına vesile olan, görevinin aşığı bir kardeşimizdi. Görevi başında şehit edildi. Rabbim rahmet eylesin, bu acıları bir daha yaşatmasın. Odasına el süresimiz gelmiyor. Hatırasını yaşatmayı arzu ediyoruz, eşyaları olduğu gibi burada muhafaza ediliyor. Ders alma adına da bir vesile olsun diyoruz, bir daha acı yaşanmaması adına da burayı muhafaza ediyoruz."

        Daha sonra hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, merhum Karakaya için Kur'an Kerim okundu, yaşamını anlatan sinevizyon gösterimi izlendi.

        - Olay

        Konya Şehir Hastanesinde 6 Temmuz 2022'de hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) tartıştığı kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı (47) silahla vurmuştu. Aynı silahla intihara kalkışan Akçay ile doktor Karakaya ameliyata alınmış ancak kurtarılamamıştı.

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