Sanatçı Çetin Altay Akşehir'e hayran kaldı

KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca olma görevini üstlenen sinema ve tiyatro sanatçı Çetin Altay, Akşehir’in tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Altay’a gezisi sırasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Korkusuz eşlik etti.

Gezisi sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sanatçı, esnaf ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Çetin Altay, gazetecilere ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Akşehir’e hayran kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Temsili Nasreddin Hoca olma teklifi aldığında çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde çok daha başka bir boyuta geçtim. Çünkü 1200’lü yıllarda yaşamış Nasreddin Hoca gibi gerçekten çok nüktedan ve o zamanlarda bile bu zamanın mizahını yapabilen başka bir akla sahip birisinin canlandırmaya çalışmak müthiş bir şey. Onun kıyafetlerini giydikten sonra ve onun evine, dolaştığı sokaklara gelince beni de heyecan bastı. Gerçekten Nasreddin Hoca’yı 1 günlük de olsa böyle kaftan giyerek, kavuk takarak onunmuş gibi olmak ya da insanlara o gözle bakmak beni hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. İnşallah bundan sonra hep gelirim."