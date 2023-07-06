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        Belediye başkanından kayıp "L" harfi için mizahlı paylaşım

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 22:39
        Belediye başkanından kayıp "L" harfi için mizahlı paylaşım

        KONYA (AA) - Konya'da bir ilçe belediyesinin önünde bulunan ve zarar gördüğü tespit edilen "L" harfiyle ilgili belediye başkanından mizahi paylaşım yapıldı.

        Merkez Selçulu ilçesinin hizmet binası önünde bulunan "Selçuklu" yazısındaki "L" harfinin parçalanarak zarar gördüğünü fark eden belediyeye bağlı ekipler, harfin yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "L" harfinin olmadığı "Selçuklu" yazısının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar????" yazısıyla paylaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Pekyatırmacı'nın vatandaşlarla etkileşime geçmek amacıyla mizahi bir paylaşım yaptığı belirtildi.

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