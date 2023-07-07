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        Konyaspor'da Muhammet Demir ameliyat edildi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 12:18
        Konyaspor'da Muhammet Demir ameliyat edildi

        KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da Muhammet Demir'in ameliyat edildiği bildirildi.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun 6 sahalardan uzak kalacağı kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Muhammet Demir'in sol diz ön çapraz bağ kısmi yaralanması ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık sebebiyle, yapılan konservatif tedavi uygulamalarıyla istenilen klinik ve performans durumuna ulaşamaması nedeniyle, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisektomi yapılmasına karar verilmiş, başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı ay sonra sahalara dönmesi beklenmektedir."

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