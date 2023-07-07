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        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

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        Giriş: 07.07.2023 - 14:28
        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

        KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Şenlik kapsamında Akşehir Belediyesi-AKFAD 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması "Yaşamın İçinden" konulu ödüllü fotoğraflar sergisi, Ahmet Er fotoğraf sergisi, Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi Tezhip ve Minyatür sergisi, Karikatürcüler Derneği Ödüllü Karikatürler sergisi, Ayşen Coşar Fırçanın Gizemi Yağlı Boya Resim sergisi, Şeneller İpek Halı İpek Halı sergisi açıldı.

        Sergilerin açılışına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, temsili Nasreddin Hoca sanatçı Çetin Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkan Vekili Murat Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ayrıca etkinlikler kapsamında "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu, Arjantin Gösteri Grubunun dans ve davul gösterisiyle sanatçı Doğukan Alsay birbirinden güzel şarkılarıyla ilçe halkıyla buluştu.

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