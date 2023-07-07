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        Seydişehir'de hububat alımları 15 Temmuz'da başlıyor

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:55
        Seydişehir'de hububat alımları 15 Temmuz'da başlıyor

        KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde yapımı tamamlanan kantar ve idari binasında incelemelerde bulundu.

        Burada konuşan Başkan Tutal, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 15 Temmuz'da hububat alımına başlayacağını kaydetti.

        Seydişehir Ziraat Odası ve Belediye işbirliğiyle yeni TMO alım merkezinin inşaatını tamamlandıklarını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

        "Saadetler Mahallesinde bulunan eski alım merkezinin TOKİ sahasında bulunması nedeniyle yer değişikliği yaptık. Yeni kantarımızı ve binamızı yeni yapılan yere taşıdık. Yeni TMO hububat alım merkezimizi şükürler olsun hasat zamanına yetiştirdik. Seydişehirli çiftçilerimiz inşallah bu yıl sıkıntı yaşamayacak ve alımlarımız 15 Temmuz'da başlayacak."

        Başkan Tutal’ın kantar ve hububat alım merkezi inşaatı incelemelerine Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar da eşlik etti. ​​​​​​​

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