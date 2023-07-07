Karatay Belediye Başkanı Kılca, lavanta bahçesinde basın mensuplarıyla buluştu

KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kapıları 1 Temmuz'da ziyarete açılan Karaaslanüzümcü Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde konuşan Kılca, belediye olarak hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Karatay'ın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Kılca, "Konya'ya 2019'da kazandırılan lavanta bahçesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Buraya sadece Konyalılar değil, Konya dışından da birçok ziyaretçi geliyor." dedi.

Başkan Kılca, son yıllarda hayata geçirdikleri yeşil kuşak, bahçe ve park çalışmalarının ilçeye farklı bir hava kattığını belirtti.

Vatandaşların bu alanları yoğun olarak kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Kılca, daha yeşil bir Karatay için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Kılca ve basın mensupları, lavanta bahçesiyle Mevlana Gül Bahçesi'ni gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.