Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 sürücü öldü
KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.
Osman Çalışkan (34) yönetimindeki 42 BK 501 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunda, Ekrem Demirci’nin kullandığı 06 DHU 268 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Demirci'nin kullandığı araç yoldan çıkıp alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücülerden Çalışkan’ın öldüğü anlaşıldı.
Yaralanan Demirci ise Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.