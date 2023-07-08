"Meram Lavanta Bahçesi" açıldı

KONYA (AA) - Meram Belediyesi tarafından Dere Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik araziye kurulan lavanta bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Burada huzur, estetik, doğal güzellikler var. Manzara, sağlık var. Tarım var, turizm var. Kısaca burada insana ve insan ruhuna dokunan her şey bir arada. Burada hemşehrilerimiz, lavantanın büyüleyici kokusunu hissedecek, lavantaları ve buradaki eşsiz manzarayı hayranlıkla seyredip bu eşsiz hediyenin tadını çıkaracaklar. Tüm vatandaşlarımızı, muhteşem güzelliği ile gözlere, yaydığı kokularla ruhlara dokunan Meram Lavanta bahçesini görmeye, lavantanın büyülü dünyasını yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Lavanta Bahçesi’nin açılışının ardından protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar bahçeyi gezdiler. Lavanta Bahçesi yaz boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.