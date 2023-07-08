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        Karapınar Ticaret Borsasında sezonunun ilk mahsul satışı yapıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 14:50
        Karapınar Ticaret Borsasında sezonunun ilk mahsul satışı yapıldı

        KONYA (AA) - Karapınar Ticaret Borsasında 2023 yılı Hububat Hasat Sezonunun ilk mahsul buğday satışı gerçekleşti.

        Karapınar Kaymakam Oğuz Cem Murat, Karapınar Ticaret Borsasında yapılan programda üreticilere, hububat alım satımı yapan tüccarlara hayırlı kazançlar diledi.

        Murat, "2023 yılı hububat sezonunun ülkemize, ilçemize, üreticilerimize, hububat alım satımı yapan tüccarlarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Karapınar Ticaret Borsasında satışı yapılan ürünlerin fiyatını ve değerini bularak alım satımların yapıldığına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı, bereketli olmasını diledi.

        Ulusoy, "Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden tane kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat yapmalarını ve bakımları yapılmış biçerdöverler ile hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır." dedi.

        Hububat alımına İlçe Müftüsü Yunus Aydın'ın duasıyla başlayan üyeler, ilk mahsulün satışını Elektronik Satış Salonu'nda gerçekleştirdi.

        İlk mahsul Buğdayı satın alan Mustafa Eğer ve yılın ilk mahsul Buğdayını satan Eren Gündoğdu, Karapınar Ticaret Borsası tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.​​​​​​​

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