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        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:57
        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

        KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Etkinlikler kapsamında Akşehir Kültür Merkezi'nde Birdirbir Tiyatrosu'nun hazırladığı "Cesur Kanatlar Ülkesi" isimli oyun sahnelendi.

        Üç seans olarak sahnelenen oyunda, çocuklar oyun boyunca hem eğlendi hem de eğitici bilgiler öğrendi.

        Oyunun sonunda çocuklar ve tiyatro oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Gülmece Parkı'ndaki Gülmece Sanat Atölyesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda ise çeşitli etkinlikler devam ediyor.

        Ayrıca şenlik kapsamında yazar Flavia Coste tarafından kaleme alınan ve Tolga Yeter tarafından yönetilen Uygur Sanat Tiyatrosu'nun "Paraya Hayır" adlı tiyatro oyunu da Akşehir Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.

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