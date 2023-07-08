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        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 23:52
        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sezer A'nın kullandığı 42 AIY 961 plakalı minibüs, Çömlekci Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından lastiğine ateş edilerek durduruldu.

        Şüpheli daha sonra araçtan inen Sezer A'ya silahla ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        Sezer A, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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