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        Konya'da arpa tarlasında yangın çıktı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 09:07
        Konya'da arpa tarlasında yangın çıktı

        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde hasat yapılacak olan arpa tarlasında çıkan yangında 50 dönümlük alan yandı.

        Değirmenözü Mahallesinde Hasan Yağız'a ait arpa ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve vatandaşların traktörlerle müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın sonucunda Yağız’a ait 70 dönümlük arpa ekili alanın 50 dönümünün yandığı öğrenildi.

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