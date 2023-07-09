Seydişehir'de sivrisinekle mücadele

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ekipleri yaz sıcaklıklarının başlaması ile sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşların mağdur olmaması ve sinek, sivrisinek gibi haşerelerin çoğalmaması için Seydişehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak akşam saatlerinde görev yapıyor.

Başkan Tutal, ekiplerin periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürüttüğünü kaydetti.

İlaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal, "Akşam saat 18.00-02.00 saatleri arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor. İlçe merkezimizde her akşam periyodik olarak 18.00-02.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarımız yapılmaktadır. Kırsal mahallelerimizde ise Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından oluşturulan ekiplerimiz belirli periyodlarla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor." dedi.