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        Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

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        Giriş: 09.07.2023 - 15:51
        Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

        KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Macaristan'a 57-44 yenilerek şampiyonayı 6. sırada bitirdi.

        Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.

        İkinci periyoda baskın başlayan Macaristan, periyodun son dakikalarına doğru 3 sayı (27-24) öne geçerek soyunma odasına da 27-25 önde gitti.

        Üçüncü periyotta da farkı koruyan Macaristan, etkili oyunuyla periyodu 40-35 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Macaristan, müsabakayı 57-44 kazandı.

        Türkiye, bu sonuçla FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

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