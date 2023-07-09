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        Konya'da dağda fenalaşan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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        Giriş: 09.07.2023 - 15:53
        Konya'da dağda fenalaşan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, dağda baygınlık geçiren kişi, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zirveye taşınarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Burunsuz Mahallesi yakınlarındaki Yıldız Dağı'na ot toplamaya giden 65 yaşındaki Ali Ünaldı, bilinmeyen bir nedenle bayıldı.

        Dağa birlikte çıktığı arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sarp arazide bayılan Ali Ünaldı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ambulansa ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopter istedi.

        Jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki zirveye taşınan hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Burunsuz Mahalle Muhtarı Osman Keşan, özverili çalışmalarıyla hastayı dağlık alandan taşıyarak, ambulans helikopterle naklini sağlayan Hüyük jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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