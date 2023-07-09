Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.
Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.