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        Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 20:26
        Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

        KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.

        Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.

        Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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