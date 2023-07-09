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        Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

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        Giriş: 09.07.2023 - 23:27
        Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

        KONYA (AA) - Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 63-61 mağlup eden Slovenya, organizasyonu şampiyon tamamladı.

        Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan turnuvanın finalinde Slovenya ile Fransa karşılaştı.

        Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-14 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 35-34 önde gitti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ortalarına doğru Fransa beraberliği yakalasa da (45-45) rakibi Slovenya, üçüncü periyodu 50-49 önde tamamladı.

        Çekişmeli geçen dördüncü periyodun son dakikalarında üstünlüğü tekrar eline alan Slovenya, müsabakadan 63-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.

        Öte yandan, günün diğer karşılaşmasında Sırbistan'ı 80-52 mağlup eden İspanya, şampiyonada 3. oldu.

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