64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde trap atışları yarışması yapıldı

KONYA (AA) - ​​​​​​​64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen trap atışı yarışmasına yoğun bir katılım oldu.

Alanyurt Mahallesi'ndeki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda yarışmacı ve vatandaşlar katıldı.

Keyifli ve çekişmeli geçen atışların yapıldığı yarışmada konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen Trap atışı yarışmasındayız. Trap atışı yarışmaları yapıldı ve ödüllerini yarışmacı arkadaşlarımıza takdim ettik. Bu yıl yarışmamıza katılım daha da fazla oldu ve bu yıl 68 katılımcı oldu. Afyonkarahisar’dan, Konya'dan, Uşak'tan, Isparta'dan katılım olduğu gibi komşu ilçelerimizden de katılımlar oldu. Ben şahsım adına tüm katılan yarışmacı arkadaşlarımı kutluyorum. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanımız Tolga Soylu beye de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu da yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini protokol üyeleri verdi.