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        Konya'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 12 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:51
        Konya'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 12 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu yaralanan 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İlhan E. yönetimindeki 26 SN 011 plakalı karpuz yüklü tır, Tren Garı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ekrem Babacan (33) idaresindeki 34 DDR 443 plakalı otomobile, ardından Ahmet Mumyakmaz'ın (45) kullandığı 06 DKR 479 plakalı otomobile ve Muttalip Koç (41) yönetimindeki 42 GAU 16 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

        Hızını alamayan tır, Süleyman Karabıyık (62) idaresindeki 42 FD 353 plakalı tıra çarparak durabildi.

        Kazada, sürücülerden Babacan ile minibüste bulunan 11 tarım işçisi yaralandı.

        Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan Songül Kumrili K, Konya'ya sevk edildi.

        Tır sürücüsü İlhan E. gözaltına alındı.

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