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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:21
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

        İncelenen tırın yurt dışına cıvata taşıdığı, fakat gümrük mührünün bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, dorseye zulalanmış 440 tabanca gövdesi, 1485 tabanca sürgüsü, 2 bin 500 tabanca şarjörü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü Ahmet K. ve kaçak tabanca parçalarını teslim ettiği belirlenen Mehmet G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Şüphelilerin ifadelerinde, kaçak silahları yasadışı yollardan piyasaya sürmek için Güneydoğu'ya götürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

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