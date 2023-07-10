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        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde sanatçı Zara konser verdi

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 13:50
        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde sanatçı Zara konser verdi

        KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında ilçede konser veren Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, birbirinden güzel eserleriyle konsere gelenlere keyifli bir gece yaşattı.

        Açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce kişinin önünde sahneye çıkan sanatçı Zara'ya, dinleyiciler de söylediği türkülere zaman zaman eşlik etti.

        Yaklaşık iki saat süren konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konuk sanatçıya günün anısına plaket takdim ederken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur için de rahmet diledi.

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