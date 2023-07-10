Sanatçı Zara Nasreddin Hoca evini ziyaret etti 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava tiyatrosunda konser veren Zara "Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü" projesi kapsamında yapılan Nasreddin Hoca Evi'ni ziyaret etti.

KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava tiyatrosunda konser veren Zara "Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü" projesi kapsamında yapılan Nasreddin Hoca Evi’ni ziyaret etti.

Zara'nın ilçedeki tarihi mekanları ziyareti sırasında Akşehir’in doğal kültürel güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Ziyareti sırasında sanatçıya Akşehir Belediye Bakanı Salih Akkaya eşlik ederek ilçe hakkında detaylı bilgi verdi.

Nasreddin Hoca Evi’ni çok beğendini belirten sanatçı Zara burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nasreddin Hoca Evini çok beğendim. Hepimiz Nasreddin Hocamızı tanıyoruz, mizahına, zekasına, zaten hayranız. Akşehir bambaşka bir yer, muhteşem doğa eşliğinde tarih kokan şehri gezerek daha iyi tanımalısınız. Herkesi Akşehir’e davet ediyorum." dedi.