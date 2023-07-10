Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sanatçı Zara Nasreddin Hoca evini ziyaret etti

        64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava tiyatrosunda konser veren Zara "Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü" projesi kapsamında yapılan Nasreddin Hoca Evi'ni ziyaret etti.

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 13:58
        Sanatçı Zara Nasreddin Hoca evini ziyaret etti

        KONYA (AA) - 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava tiyatrosunda konser veren Zara "Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü" projesi kapsamında yapılan Nasreddin Hoca Evi’ni ziyaret etti.

        Zara'nın ilçedeki tarihi mekanları ziyareti sırasında Akşehir’in doğal kültürel güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

        Ziyareti sırasında sanatçıya Akşehir Belediye Bakanı Salih Akkaya eşlik ederek ilçe hakkında detaylı bilgi verdi.

        Nasreddin Hoca Evi’ni çok beğendini belirten sanatçı Zara burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nasreddin Hoca Evini çok beğendim. Hepimiz Nasreddin Hocamızı tanıyoruz, mizahına, zekasına, zaten hayranız. Akşehir bambaşka bir yer, muhteşem doğa eşliğinde tarih kokan şehri gezerek daha iyi tanımalısınız. Herkesi Akşehir’e davet ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı
        Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı
        Siber dolandırıcılar, gözünü çiftçilerin mahsulüne dikti
        Siber dolandırıcılar, gözünü çiftçilerin mahsulüne dikti
        Otomobillerinde 33 bin uyuşturucu hap ile yakalanan çift tutuklandı
        Otomobillerinde 33 bin uyuşturucu hap ile yakalanan çift tutuklandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışıp takla atması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Konya'da iki otomobilin çarpışıp takla atması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı
        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya 78-64 mağlup oldu
        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya 78-64 mağlup oldu