Beyşehir'de şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarı kapatıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle Beyşehir Hayvan Pazarının kapatıldığı duyuruldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bölgede görülen şap hastalığı dolayısıyla Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar mahallelerindeki tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Hastalık sönüşüne kadar Beyşehir hayvan pazarı kapatılmıştır. İdari ve fenni tedbirlere uymayanlara 42 bin 159 liralık idari para cezası uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur." denildi.