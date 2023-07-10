Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ankara Caddesi meteoroloji kavşağında Ferhat S. (29) idaresindeki 34 GIV 939 plakalı otomobil ile Serdar M. yönetimindeki 06 AD 4721 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücü Ferhat S. ile araçta bulunan Songül S. (29) ve Pınar S. (27) de yaralandı.
Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Ferhat S'nin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Serdar M. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.