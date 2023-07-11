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        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 10:40
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Musa Özcan idaresindeki 07 LJA 75 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, otomobildeki Sadık Poyraz hayatını kaybetti, sürücü Özcan ile araçtaki Zakine Poyraz ve Fatoş Özcan yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgele gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren Poyraz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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