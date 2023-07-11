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        Üniversite öğrencileri Akşehir'i gezdi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:09
        Üniversite öğrencileri Akşehir'i gezdi

        KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (TÖMER) 65 öğrenci 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir'de gezi yaptı.

        Öğrencilere Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (SÜNHAM) Dr. Öğr. Üyesi Kadir Öztaş ve TÖMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Recep Durgun eşlik etti.

        İlk olarak Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret eden heyet, Akşehir'in tarihi eserleri ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı buldu.

        Öğrenciler, Gülmece Parkı, Arasta, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Tarihi Ermeni Kilisesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, tarihi Akşehir Evleri’nin bulunduğu sokakları, Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ni ziyaret edip Akşehir tarihi ve kültürü hakkında aldı.

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