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        Orgeneral Musa Avsever Konya Valiliği'ni ziyaret etti

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 13:31
        Orgeneral Musa Avsever Konya Valiliği'ni ziyaret etti

        KONYA (AA) - Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyaret öncesinde Orgeneral Avsever, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

        Ziyarette Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu da hazır bulundu.

        Avsever, ziyaretin ardından şehirdeki askeri birliklerde inceleme ve denetimlerde bulunmak üzere valilik binasından ayrıldı.

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