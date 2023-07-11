Konya'da yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri

KONYA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde Konya'da düzenlenecek etkinlikler için program takvimi belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm Türkiye'de ve yurt dışı temsilciklerinde yapılacak kutlamalar "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirileceği, 15 Temmuz'da canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anılarak, Türk milletinin güçlü milli iradesi ve kararlılığına vurgu yapılacağı bildirildi.

Etkinlikler kapsamında tüm yurt genelinde açık hava iletişim çalışmaları yapılırken, Konya özelinde anma etkinliği tören programı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Mevlana Meydanı'nda başlayacak.

15 Temmuz günü gündüzünde ise darbe girişimi gecesini anlatan çeşitli sergiler vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Buna göre Mevlana Meydanı'nda, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin "15 Temmuz Afiş Sergisi" Zafer Meydanı'nda Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin hazırlayacağı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Karma Sergisi" ile İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi", Kültür Park'ta Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün hazırlayacağı "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi, İl Halk Kütüphanesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlayacağı "Türkiye Yüzyılı Sanatsal Resim Sergisi" yer alacak.

Program sabah namazının kılınmasının ardından verilecek ikramlarla program son bulacak.