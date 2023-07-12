Konya'da kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi
KONYA (AA) - Konya'da kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi.
Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi’nden Meram yolu istikametine giden 42 DP 424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerini kırarak tramvay yoluna girdi. Sürücü aracı terk ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kampüs yönünde bir süre aksayan tramvay seferleri, aracın kara yoluna alınmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.