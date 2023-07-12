Kuraklığa dikkat çekmek için Beyşehir Gölü kenarında pedal çevirdiler

KONYA (AA) - Özyeğin Üniversitesi Bisiklet Kulübü Üyesi öğrencileri, "6 gün 7 göl" ve "pedallaya pedallaya göl olur" sloganıyla, "Göller Yöresi"ndeki göllerde yaşanan su kuraklığına dikkat çekmek için çıktıkları yolda son durakları Beyşehir'e ulaştı.

Toplam 36 bisikletlinin pedal çevirdiği etkinlikte, öğrenciler ilçedeki 20 kilometrelik bisiklet turunu Karaburun plajından başlayıp, kent merkezinde devam ederek, Vuslat Parkı'nda tamamladı.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan İstanbul'dan gelen öğrencilerden Kulüp Başkanı Arif Çakır, Türkiye'deki göl ve barajlarda yaşanan su kuraklığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için başlattıkları "hayata pedal çevir" projesini Beyşehir Gölü'nde tamamladıklarını söyledi.

Bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olmasından dolayı, pedal çevirerek bu etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Çakır, "İstanbul'un ardından Türkiye’deki su kuraklığına odaklanmak için 'pedallaya pedallaya göl olur' dedik ve Anadolu'ya, Göller Yöresi'ne geldik. Burada sırasıyla Akgöl, Acıgöl, Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne geldik." dedi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da projeye dernek olarak destek vermekten heyecan duyduklarını ifade ederek, "Proje çok hoşumuza gitti ve biz de destek vermeye çalıştık. Bu etkinliğe bizim dernek üyelerimizden de katılım oldu. Üniversiteden öğrencilerle birlikte yaklaşık 36 kişi bu etkinliğe katıldı." dedi.