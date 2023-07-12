15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
KONYA (AA) - İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 7’ncisini düzenlediği Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Akşehir'den geçti.
İstanbul’dan yola çıkarak 16 Temmuz 2023 Pazar gününe kadar Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden, şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde'ye ulaşacak olan sporcular, yol boyunca her ilde uğrayacakları şehitliklerden alacakları toprağı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakacaklar.
Toplam güzergahı bin 56 km olan 6 etaplı bisiklet turuna katılan sporcular, turun 4. etabında Akşehir’den geçerek D-300 kara yolunu takiben Aksaray’a doğru pedal çevirdi.