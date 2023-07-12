Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi enstitülerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törende, üniversite tarihinde ilk defa düzenlenen lisans üstü mezuniyet töreninde öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını söyledi.

Aksoy, mezunlara seslenerek, "Yeni bir kulvar için ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Hayatınızdaki önemli bir süreci ülkemizin köklü, güçlü ve dinamik üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi'nden mezun olarak tamamlamış bulunuyorsunuz. Üniversitemiz 48. kuruluş yıl dönümünde 68 bini aşkın öğrencisi ve 20 binin üzerinde personeliyle uluslararası standartlarda bir yüksek öğretim yeri haline gelmiştir." dedi.

Üniversite yerleşkesi ve eğitimleri hakkında bilgi veren Aksoy, öğrenci ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası birçok alanda ödül aldıklarını dile getirdi.

Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 10'da yer aldığını hatırlatarak, "Bu başarılar, yaklaşık 50 yıldır taş üstüne taş koyarak üniversitemizi bu günlere taşıyan değerli akademisyenlerimizin, mezun ettiğimiz 400 binin üzerindeki öğrencimizin emekleriyle bu noktaya gelmiştir. Bu bir bilimsel birikimdir. Bu başarı Anadolu insanının başarı hikayesidir. Selçuk Üniversitesi ayakları sağlam yere basan, güçlü bir üniversite olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversite bünyesindeki 7 enstitüden yüksek lisans ve doktora programlarını birincilikle bitiren öğrencilere ödülleri verildi.

Yüksek lisans ve doktoradan mezun olan öğrencileri cübbelerini giydi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilk mezunlarından olan ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş'e cübbesini Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir giydirdi.