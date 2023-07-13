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        Konya'da evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:45
        Konya'da evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesindeki bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Havzan Mahallesi'ndeki bir evden 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin bir otomobille il dışından geldiğini, yakalanmamak için kılık değiştirdiklerini tespit etti.

        Ekipler, belirlenen aracı kovalamaca sonrası Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nde durdurdu. Araçta yer alan ve 38 suçtan kaydı bulunan Ali D. (53) ile Selma D. (25), Gülay M. (26) ve Gamze M. (26) gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu sırada şüphelilerden Selma D, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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