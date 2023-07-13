Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Zafer Mızrak (48) idaresindeki 06 DR 1850 plakalı otomobil Seydişehir Konya kara yolu Karabulak Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan eşi Sultan (48) , çocukları Berkant Utku (21) ve Ayşe Bersu Mızrak (17) yaralandı.
Otomobilde sıkışan Sultan Mızrak, Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafında araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Seydişehir Devle Hastanesine kaldırıldı.