Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da taksi otobüse arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:29
        Konya'da taksi otobüse arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Orhan Y. idaresindeki 06 CDT 72 plakalı taksi, Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 ESL 65 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        Kazada, taksideki yabancı uyruklu Shabır A. yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücü Orhan Y. ile yabancı uyruklu Suhbatatullah Ö. ve Najbullah Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Shabır A'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu