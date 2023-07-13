Ailesinin engellemelerine rağmen sporu bırakmayan milli atlet 89 kez milli forma giydi

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan milli atlet Cihat Ulus, ailesinin istememesine rağmen hayallerinden vazgeçmeyerek 89 kez milli forma giydi.

Milli atlet Cihat Ulus, 2024 olimpiyatlarına katılmak için çalışmalarına devam ediyor.

Atletizme ilkokulda hocasının tavsiyesiyle başladığını dile getiren Ulus, Türkiye'de çeşitli yarışlarda 80 kez şampiyon olduğunu belirtti.

Ulus, "8 kez Balkan şampiyonu,4 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez Karadeniz Oyunlarında şampiyonu, 2 kez EYOF şampiyonu, 1 kez Avrupa Takımlar şampiyonu, 1 kez Asya Oyunlarında şampiyon ve Dünya Şampiyonasında 4. ve 5. oldum." dedi.

Ailesinin atletizm yapmasını istemediğini belirten Ulus, "Antrenmanlara gitmeme izin vermezlerdi, ben de gizli gidiyordum. İlk başladığım dönemde iki hafta filan ailemle sürekli kavga ediyorduk. İzin vermedikleri için malzemelerimi saklıyordum. Unutamadığım anım Ereğli'de bir yarış olmuştu. Yarışın olduğu yerde de inşaat vardı, babamda o inşaatta usta olarak çalışıyordu. Babam beni o gün görüyor. Akşamı eve geldik, 'Ben sana koşma demedim mi?' dedi. Ben de 'Bu işi seviyorum, bu işte başarılı olacağımı biliyorum.' dedim. Babam da 'Tamam o zaman eğer başarılı olmazsan seni okuldan da alırım, inşaata çalışmaya gelirsin.' dedi. O gün benim koşu hikayem başladı." diye konuştu.

- "Maddi ve manevi çok sıkıntılar çektim ama hayallerinden vazgeçmedim"

Atletizmin disiplinli çalışma isteyen bir spor olduğunu ifade eden Ulus, "Sakatlandım, iyileştim, yeri geldi kara lastikle antrenman yaptım. Hep daha iyisi olabilmek için çalıştım. Şimdiki hedefim 2024 olimpiyatlarına katılmak." ifadesini kullandı.