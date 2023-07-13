Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ailesinin engellemelerine rağmen sporu bırakmayan milli atlet 89 kez milli forma giydi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:15
        Ailesinin engellemelerine rağmen sporu bırakmayan milli atlet 89 kez milli forma giydi

        KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan milli atlet Cihat Ulus, ailesinin istememesine rağmen hayallerinden vazgeçmeyerek 89 kez milli forma giydi.

        Milli atlet Cihat Ulus, 2024 olimpiyatlarına katılmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Atletizme ilkokulda hocasının tavsiyesiyle başladığını dile getiren Ulus, Türkiye'de çeşitli yarışlarda 80 kez şampiyon olduğunu belirtti.

        Ulus, "8 kez Balkan şampiyonu,4 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez Karadeniz Oyunlarında şampiyonu, 2 kez EYOF şampiyonu, 1 kez Avrupa Takımlar şampiyonu, 1 kez Asya Oyunlarında şampiyon ve Dünya Şampiyonasında 4. ve 5. oldum." dedi.

        Ailesinin atletizm yapmasını istemediğini belirten Ulus, "Antrenmanlara gitmeme izin vermezlerdi, ben de gizli gidiyordum. İlk başladığım dönemde iki hafta filan ailemle sürekli kavga ediyorduk. İzin vermedikleri için malzemelerimi saklıyordum. Unutamadığım anım Ereğli'de bir yarış olmuştu. Yarışın olduğu yerde de inşaat vardı, babamda o inşaatta usta olarak çalışıyordu. Babam beni o gün görüyor. Akşamı eve geldik, 'Ben sana koşma demedim mi?' dedi. Ben de 'Bu işi seviyorum, bu işte başarılı olacağımı biliyorum.' dedim. Babam da 'Tamam o zaman eğer başarılı olmazsan seni okuldan da alırım, inşaata çalışmaya gelirsin.' dedi. O gün benim koşu hikayem başladı." diye konuştu.

        - "Maddi ve manevi çok sıkıntılar çektim ama hayallerinden vazgeçmedim"

        Atletizmin disiplinli çalışma isteyen bir spor olduğunu ifade eden Ulus, "Sakatlandım, iyileştim, yeri geldi kara lastikle antrenman yaptım. Hep daha iyisi olabilmek için çalıştım. Şimdiki hedefim 2024 olimpiyatlarına katılmak." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu