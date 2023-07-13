Seydişehir'de açık hava sinemaları başlıyor

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi 17-21 Temmuz'da vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşatacak.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan açık hava sineması 17 Temmuz Pazartesi günü 15 Temmuz Milli İrade Meydanında başlayacak.

Birbirinden değerli filmlerin gösteriminin yapılacağı 5 gün devam edecek olan açık hava sinemasında yetişkin ve çocuk filmlerinin gösterimi yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkinliğin her gün 15 Temmuz Milli İrade Meydanında 21.00'de başlayacağını ifade ederek, "17 Temmuz'da başlayacak olan ve 5 gün devam edecek etkinlikte birbirinden değerli filmleri açık hava sinemasıyla ilçe sakinlerimizle buluşturuyoruz. 17 Temmuz Pazartesi günü Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmiyle başlayacak etkinliğimizde salı günü Tay, çarşamba günü Suveyda, perşembe günü Mannu Çanakkale'de ve son olarak Cuma günü ise Bandırma Füze Kulübü filmlerinin gösterimi yapılacak. Gösterimlerimiz ücretsiz olup tüm hemşehrilerimizi düzenleyeceğimiz açık hava sineması etkinliğimize davet ediyorum." diye konuştu.