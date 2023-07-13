Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Beyşehir'de kadın çiftçiler ipekböceği kozası üretiyor

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:00
        Beyşehir'de kadın çiftçiler ipekböceği kozası üretiyor

        KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi’nde kadın çiftçiler ipek böceği kozası üretiyor.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İpekböceği Geliştirme Projesi" kapsamında 500 dut ağacının yaprakları kullanılarak üretilen ipekböceği kozalarının Koza Birliğine teslim edildiği belirtildi.

        Projeyle dut ağacı dikimi ve 100 metrekarelik kapalı alan ipekböceği bakım evi projeleri ile yöre çiftçilerinin ülke tarımına katkı sağlamaya devam ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesinden kadın çiftçilerimiz tarafından Koza Birliğinden alınan ipekböceği yumurtalarının proje kapsamında kendisinin yetiştirdiği 500 dut ağacı yaprakları kullanılarak ürettiği ipekböceği kozalarının Koza Birliğine teslimi yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu