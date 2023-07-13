Beyşehir'de kadın çiftçiler ipekböceği kozası üretiyor
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi’nde kadın çiftçiler ipek böceği kozası üretiyor.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İpekböceği Geliştirme Projesi" kapsamında 500 dut ağacının yaprakları kullanılarak üretilen ipekböceği kozalarının Koza Birliğine teslim edildiği belirtildi.
Projeyle dut ağacı dikimi ve 100 metrekarelik kapalı alan ipekböceği bakım evi projeleri ile yöre çiftçilerinin ülke tarımına katkı sağlamaya devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesinden kadın çiftçilerimiz tarafından Koza Birliğinden alınan ipekböceği yumurtalarının proje kapsamında kendisinin yetiştirdiği 500 dut ağacı yaprakları kullanılarak ürettiği ipekböceği kozalarının Koza Birliğine teslimi yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.