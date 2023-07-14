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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:45
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Polis, belirlenen adreslerde 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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