Konya'da aranan 80 kişi yakalandı
KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 80 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Kentte, 44 ekiple ve 110 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adresler eş zamanlı olarak arandı.
Yakalanan 80 kişiden 49'u cezaevine gönderilirken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.