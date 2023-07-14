Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da aranan 80 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:54
        Konya'da aranan 80 kişi yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 80 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.

        Kentte, 44 ekiple ve 110 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adresler eş zamanlı olarak arandı.

        Yakalanan 80 kişiden 49'u cezaevine gönderilirken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        21 yıl önce iç savaştan kaçan Sudanlı İbrahim, kentin 'Konyalı Karaoğlan'ı oldu
        21 yıl önce iç savaştan kaçan Sudanlı İbrahim, kentin 'Konyalı Karaoğlan'ı oldu
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'
        'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'