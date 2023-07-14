TMO'dan hububat alımına ilişkin açıklama

KONYA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Konya'da hasadın başlamasıyla birlikte üreticiden son ürün alınana kadar hizmet verileceğini bildirildi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Konya ve hinterlandında hububat hasadının en yoğun günlerini yaşadığı belirtildi.

İlk hasadın 20 Haziran'da başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da cari tarih itibarıyla arpada yüzde 55 buğdayda ise yüzde 10 hasat gerçekleşmiştir. TMO, ülkemiz genelinde olduğu gibi Konya'da da günler öncesinden hazırlıklarını tamamlamış ve hasatla birlikte TMO alım noktalarında hizmet vermeye başlamıştır. Konya hinterlandında, 47 lisanslı depo ve 28 farklı noktada alım yapan TMO, haftanın yedi günü faaliyet göstererek üreticilerimize hizmet vermektedir. Konya'da, 22 bin 500 üretici TMO'ya ürün satmak üzere randevu almış olup 220 bin ton ürün alımı yapılmıştır. Günlük alım miktarı ortalama 22 bin ton olup açılan ilave noktalarla günlük alım miktarı ve randevu alan üretici sayısı artmaktadır."

Hasadın aynı anda gerçekleşmesi ve üreticilerin aynı günlere randevu almak istemeleri nedeniyle TMO Randevu Sisteminde zaman zaman yoğunluk yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Üreticilerimizin kurumumuza arz edeceği son ürün TMO tarafından alınıncaya kadar alım noktaları açık tutulacaktır." denildi.