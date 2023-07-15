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        Konya'da evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:44
        Konya'da evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde yaşayan S.O'nun müstakil evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Adrese düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ve serada 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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