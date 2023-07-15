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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:56
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        KONYA (AA) - Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Apak Mahallesi'ndeki mezarlıkta yapılan programa, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve ilçe protokolü üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Kaymakam Murat burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kahramanlıklarını anmak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen bu duygusal ziyaretler, Karapınar halkının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini vurgulayan bu etkinliklerle, ülke genelinde birlik ruhunun canlı tutulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Programın ardından Sultan Selim Camii'nde şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

        Cami girişinde ise 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecenin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

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