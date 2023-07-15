Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Murat Doğru (48) idaresindeki 42 BYB 66 plakalı otomobil Seydişehir Konya kara yolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada araç sürücüsü Murat Doğru ağır yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı araçtan çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.