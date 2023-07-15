15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KONYA (AA) - Akşehir ve Seydişehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve ilçe protokolü, şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

Buradaki programın ardından Yarenler Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Yaşar Ünal, evinde ziyaret edildi.

Öte yandan İplikçi Camisi'nde de şehitler için mevlit okundu, Akşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Seydişehir

Seydişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ilçe protokolü, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlikteki programın ardından Seyitharun Veli Camii'nde şehitler için Mevlit-i Şerif okutuldu.

Daha sonra, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi ile eşi Seda Kiremitçi evinde ziyaret edildi.