Konya Valisi Vahdettin Özkan şehit yakınları ve gazilerle buluştu

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Valilik tarafından şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin onuruna verilen yemekte, şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

Vali Özkan, şehitlerin yakınları, gaziler ve ailelerinin feyzinden istifade ettiklerini belirterek, "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum." dedi.

Programa Vali Özkan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Süleyman Ege, Şehit Aileleri Derneği Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Faik Öztürk, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.